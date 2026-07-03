ВС России уверенно удерживают инициативу в зоне СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что Вооруженные силы РФ продолжают удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин.
"Вооруженные силы России продолжают уверенно удерживать стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.