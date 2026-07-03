Путин на совещании с военными

Путин на совещании с военными

© Фото Путин на совещании с военными

Путин поручил делать все для эвакуации жителей из зоны боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поручил ВС России продолжать эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ВС РФ делать все для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, говоря об остающихся в освобожденной Константиновке мирных жителях.

"И хотел бы обратить ваше внимание… в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе посещения вспомогательного пункта Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.