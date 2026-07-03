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Путин поручил делать все для эвакуации жителей из зоны боевых действий - РИА Новости, 04.07.2026
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23:20 03.07.2026 (обновлено: 00:36 04.07.2026)
Путин поручил делать все для эвакуации жителей из зоны боевых действий

Путин поручил ВС РФ делать все для эвакуации жителей из зоны боевых действий

© ФотоПутин на совещании с военными
Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин на совещании с военными
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил ВС России продолжать эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ВС РФ делать все для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, говоря об остающихся в освобожденной Константиновке мирных жителях.
"И хотел бы обратить ваше внимание… в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе посещения вспомогательного пункта Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
Президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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