Путин поручил делать все для эвакуации жителей из зоны боевых действий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин поручил ВС России продолжать эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ВС РФ делать все для эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, говоря об остающихся в освобожденной Константиновке мирных жителях.
"И хотел бы обратить ваше внимание… в зоне находятся еще мирные жители. Конечно, я знаю, что вы это делаете, но прошу и дальше эту работу проводить: нужно сделать все для того, чтобы эвакуировать гражданское население из зоны боевых действий", - сказал Путин в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск. В ходе посещения вспомогательного пункта Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.