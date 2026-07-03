Путин призвал направлять лучших командиров на повышение квалификации

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Наиболее успешных командиров из зоны СВО надо направлять на повышение квалификации и делать это своевременно, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.

"Я уже говорил начальнику Генштаба, что наиболее успешных командиров, офицеров надо своевременно направлять на повышение квалификации, в том числе и в академию Генерального штаба", - сказал Путин, подчеркнув, что важно это делать своевременно.