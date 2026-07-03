Путин отметил действия группировки "Север" по расширению зоны безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что группировка «Север» решает важную задачу создания полосы безопасности приграничных территорий РФ.
- Глава государства посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Группировка "Север" решает очень важную задачу создания полосы безопасности приграничных территорий РФ, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание.
"Группировка "Север" решает очень важную задачу создания полосы безопасности приграничных территорий России", - сказал Путин на совещании.