Наступление в Запорожской области идет высокими темпами, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что войска группировок «Восток» и «Днепр» наступают в Запорожской области высокими темпами.
- Путин посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск и провел совещание.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Войска группировок "Восток" и "Днепр" наступают в Запорожской области высокими темпами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск и провел совещание.
"Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировки "Восток", "Днепр", - сказал Путин на совещании.
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