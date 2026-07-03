Путин не сомневается, что победа будет за Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.
- Президент посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Не сомневаюсь", - сказал российский лидер после слов командира штурмового подразделения ВС РФ, находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.