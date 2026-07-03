Путин: ВС России расширили полосу безопасности вдоль границы с Украиной

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Полоса безопасности в приграничных с Украиной территориях значительно расширена в последние месяцы, рассказал президент России Владимир Путин.

"В последние месяцы значительно расширена и полоса безопасности в наших приграничных территориях с Украиной", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.