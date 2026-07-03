Путин передал слова благодарности бойцам, бравшим Константиновку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин передал наилучшие слова благодарности бойцам, которые брали Константиновку.
- Он отметил, что бойцы действуют уверенно.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин передал наилучшие слова благодарности бойцам, которые брали Константиновку, отметив, что они действуют уверенно.
"Я хочу сейчас передать самые наилучшие слова благодарности и пожелания всем бойцам, командирам 3-й армии под руководством генерала Кузьменкова, они действуют уверенно", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.