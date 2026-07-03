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Путин предложил военным обсудить вопросы наступательных действий в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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23:04 03.07.2026
Путин предложил военным обсудить вопросы наступательных действий в зоне СВО

Путин предложил обсудить в узком составе наступательные действия в зоне СВО

© ФотоПутин на совещании с военными
Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин на совещании с военными
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными в узком составе предложил обсудить наиболее актуальные вопросы обеспечения активных наступательных действий в зоне СВО.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"В более узком составе, как и договорились с начальником Генштаба (Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым - ред.), рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий", - сказал Путин в ходе совещания.
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БезопасностьРоссияВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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