Путин предложил военным обсудить вопросы наступательных действий в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными в узком составе предложил обсудить наиболее актуальные вопросы обеспечения активных наступательных действий в зоне СВО.
Путин в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"В более узком составе, как и договорились с начальником Генштаба (Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым - ред.), рассмотрим задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, а также поговорим о наиболее актуальных вопросах обеспечения активных наступательных действий", - сказал Путин в ходе совещания.