Путин отметил возрастающие темпы наступления по всей линии фронта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
- Он отметил положительную динамику и нарастающие темпы наступления Вооруженных сил России по всей линии фронта.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными отметил положительную динамику и возрастающие темпы наступления по всей линии фронта.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединённой группировки войск и провел совещание с военными.
"Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, нарастающие темпы наступления соединений и воинских частей Вооруженных сил России по всей линии фронта", - сказал Путин.