Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин указал на особую важность взятия Константиновки.
- Путин назвал взятие Константиновки первым и очень важным этапом в уничтожении формирований ВСУ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на особую важность взятия Константиновки.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства добавил, что формирования ВСУ пока удерживают славянско-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны
"Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы должны говорить уже не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже. Ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, тоже укрепленный, конечно, Дружковка", - подчеркнул Путин.