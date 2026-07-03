Путин указал на особую важность взятия Константиновки

"Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы должны говорить уже не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже. Ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, тоже укрепленный, конечно, Дружковка", - подчеркнул Путин.