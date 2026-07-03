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Путин указал на особую важность взятия Константиновки - РИА Новости, 03.07.2026
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23:00 03.07.2026 (обновлено: 23:52 03.07.2026)

Путин указал на особую важность взятия Константиновки

© ФотоПутин на совещании с военными
Путин на совещании с военными - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото
Путин на совещании с военными
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин указал на особую важность взятия Константиновки.
  • Путин назвал взятие Константиновки первым и очень важным этапом в уничтожении формирований ВСУ.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин указал на особую важность взятия Константиновки.
Глава государства в пятницу посетил один из вспомогательных пунктов объединенной группировки войск.
"Хочу отметить, что взятие Константиновки - это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ", - сказал Путин в ходе совещания.
Глава государства добавил, что формирования ВСУ пока удерживают славянско-краматорско-константиновский укрепрайон, где противник выстроил глубокую эшелонированную систему фортификационных сооружений, превратив города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка в единый узел обороны
"Со взятием Константиновки, я так понимаю, мы должны говорить уже не о славянско-краматорско-константиновском рубеже, а просто о славянско-краматорском рубеже. Ну, имея в виду, конечно, и небольшой еще населенный пункт, тоже укрепленный, конечно, Дружковка", - подчеркнул Путин.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаВладимир ПутинРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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