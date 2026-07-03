Путин рассказал об уничтожении ВСУ в ДНР, Запорожской и Херсонской областях

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Уничтожение формирований ВСУ на территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей продолжается, полностью завершено освобождение ЛНР, завил президент РФ Владимир Путин.
"За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей", - сказал Путин во время посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.