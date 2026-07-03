Путин оценил выполнение задач Объединенной группировкой войск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
- Он заявил, что выполнение задач Объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Выполнение задач Объединенной группировкой войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с военными.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"Выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил", - сказал Путин.