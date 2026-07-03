Путин рассказал об успехах российской армии в зоне СВО с начала года

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"С начала этого года российскими войсками освобождено 133 населенных пункта и взято под контроль более 3 тысяч квадратных километров нашей земли в Донбассе и Новороссии", - сказал глава государства в ходе посещения пункта управления Объединенной группировки войск.