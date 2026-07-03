Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Подразделения ВСУ отступают с большими потерями под натиском российской армии, заявил президент России Владимир Путин.
"Подразделения противника пытаются удержать свои позиции, но под натиском наших войск отступают с большими потерями. Вынуждено отступают с большими потерями", - сказал Путин.
Президент в пятницу посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.