Путин указал на необходимость делать зону безопасности для инфраструктуры

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем больше придется делать зону безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.