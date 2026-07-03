Путин указал на необходимость делать зону безопасности для инфраструктуры

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры РФ, тем больше придется делать зону безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Подводя итоги совещания, президент, верховный главнокомандующий, сказал следующее, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности", - сказал Песков журналистам.