Путин заявил, что киевский режим раскручивает тезис о мнимых успехах

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными говорил об информационно-пропагандисткой операции киевского режима, который раскручивает тезис о своих мнимых успехах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.