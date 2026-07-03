Путин заявил, что киевский режим раскручивает тезис о мнимых успехах

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными говорил об информационно-пропагандисткой операции киевского режима, который раскручивает тезис о своих мнимых успехах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Президент в своем выступлении говорил также о информационно-пропагандистской операции противника, киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах", - сказал Песков журналистам.