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Путин заявил, что киевский режим раскручивает тезис о мнимых успехах - РИА Новости, 03.07.2026
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22:48 03.07.2026
Путин заявил, что киевский режим раскручивает тезис о мнимых успехах

Путин: киевский режим пропагандой раскручивает тезис о мнимых успехах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными говорил об информационно-пропагандисткой операции киевского режима, который раскручивает тезис о своих мнимых успехах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
"Президент в своем выступлении говорил также о информационно-пропагандистской операции противника, киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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