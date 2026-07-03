Путин назвал освобождение Константиновки важным этапом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки первым этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.
- По словам Путина, освобождение Константиновки является очень важным этапом.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Это (освобождение Константиновки - ред.), по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ", - сказал Песков журналистам.