Путин назвал освобождение Константиновки важным этапом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с военными назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.