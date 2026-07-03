Нужно проанализировать действия подстрекателей по Украине, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил о необходимости продолжить анализ вовлеченности подстрекателей к продолжению войны на Украине в реальные боевые действия.
- По словам Путина, такой анализ нужен России для возможного принятия ответственных решений в будущем.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия нужен для возможного принятия Россией ответственных решений в будущем, заявил Путин.
"Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем", - сказал Путин на совещании.
Он добавил, что для России такой опыт "во всяком случае может понадобиться".