Нужно проанализировать действия подстрекателей по Украине, заявил Путин

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия нужен для возможного принятия Россией ответственных решений в будущем, заявил Путин.

"Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем", - сказал Путин на совещании.