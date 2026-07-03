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Нужно проанализировать действия подстрекателей по Украине, заявил Путин - РИА Новости, 03.07.2026
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22:46 03.07.2026 (обновлено: 23:53 03.07.2026)
Нужно проанализировать действия подстрекателей по Украине, заявил Путин

Путин: необходимо проанализировать действия подстрекателей по Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил о необходимости продолжить анализ вовлеченности подстрекателей к продолжению войны на Украине в реальные боевые действия.
  • По словам Путина, такой анализ нужен России для возможного принятия ответственных решений в будущем.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Анализ вовлеченности подстрекателей войны на Украине в реальные боевые действия нужен для возможного принятия Россией ответственных решений в будущем, заявил Путин.
"Должен быть продолжен анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем", - сказал Путин на совещании.
Он добавил, что для России такой опыт "во всяком случае может понадобиться".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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