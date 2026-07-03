Путин отметил, что надо сделать все для эвакуации жителей из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин посетил вспомогательный пункт Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
- На совещании обсуждалась ситуация в Константиновке, и Путин обратил внимание на необходимость эвакуации мирных жителей.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными обратил внимание, что надо сделать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными. Как отметил Песков, в ходе совещания обсуждалось, что Константиновка была полностью освобождена, командиры штурмовых подразделений из Константиновки доложили президенту о ситуации в городе, с дронов были показаны видеокадры.
"Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей", - сказал Песков.