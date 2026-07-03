Путин отметил, что надо сделать все для эвакуации жителей из Константиновки

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с военными обратил внимание, что надо сделать все для эвакуации мирных жителей, остающихся в Константиновке, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент обратил внимание на то, что в зоне находятся мирные жители и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей", - сказал Песков.