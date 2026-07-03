Путин обсудил с военными наступательные действия в зоне СВО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий", - сказал Песков.