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Путин обсудил с военными наступательные действия в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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22:38 03.07.2026
Путин обсудил с военными наступательные действия в зоне СВО

Песков: Путин обсудил с военными задачи на летний период

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил с военными задачи на летний период и более активные наступательные действия в зоне СВО, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил, что в пятницу Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и провел совещание с военными.
"Отдельно, уже в более узком составе, президент обсудил с военачальниками задачи на летний период и также тему более активных наступательных действий", - сказал Песков.
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