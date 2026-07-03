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Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО - РИА Новости, 03.07.2026
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22:35 03.07.2026 (обновлено: 22:40 03.07.2026)
Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО

Песков: Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
  • На совещании была поставлена задача — дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Встречал Герасимов, основной доклад был начальника Генштаба. Президент поставил задачу для совещания – это дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам.
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