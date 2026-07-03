Путин заслушал доклад Герасимова об обстановке в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО.
- На совещании была поставлена задача — дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.