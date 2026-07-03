Путин посетил один из пунктов Объединенной группировки войск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
- На совещании, где основным докладчиком был начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, президент поставил задачу дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск… Основной доклад был начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова - ред.). Президент поставил задачу для совещания - дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам.