Путин посетил один из пунктов Объединенной группировки войск

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетил в пятницу один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин посетил сегодня один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск… Основной доклад был начальника Генштаба (ВС РФ Валерия Герасимова - ред.). Президент поставил задачу для совещания - дать оценку текущей обстановке в зоне СВО и обсудить последние результаты боевой работы", - сказал Песков журналистам.