Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство россиян (73,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину.

66,9% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.

«Единую Россию» назвали бы 32,6% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 66,9% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.

По данным опроса, 73,3% респондентов заявили, что доверяют Путину , недоверие главе государства выразили 22,1%. Кроме того, 66,9% граждан РФ одобряют его деятельность на посту президента, не одобряют - 21,3%.

Работу правительства России одобряют 45,7% опрошенных, не одобряют - 23% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 55,7% респондентов, 22,8% сказали, что не доверяют ему.

На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 11,3% - КПРФ, 9% - ЛДПР, 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 5,6% опрошенных россиян указали непарламентские партии.