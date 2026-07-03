Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство россиян (73,3%) доверяют президенту РФ Владимиру Путину.
- 66,9% респондентов одобряют работу Путина на посту главы государства.
- «Единую Россию» назвали бы 32,6% россиян, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство (73,3%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 66,9% респондентов одобряют его работу на посту главы государства, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Работу правительства России одобряют 45,7% опрошенных, не одобряют - 23% При этом о доверии главе кабмина РФ Михаилу Мишустину заявили 55,7% респондентов, 22,8% сказали, что не доверяют ему.
На вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 32,6% россиян назвали "Единую Россию", 11,5% - партию "Новые люди", 11,3% - КПРФ, 9% - ЛДПР, 5,4% - партию "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Кроме того, 5,6% опрошенных россиян указали непарламентские партии.
Инициативный всероссийский опрос "Бином ВЦИОМ" проведен 22-28 июня 2026 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса — комбинированная выборка: 50% телефонных интервью по технологии "Спутник" и 50% по маршрутной выборке. Предельная погрешность составляет 2,5%.