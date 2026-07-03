Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь.
- Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Григорьевич, примите самые теплые поздравления по случаю Дня независимости Республики Беларусь", - говорится в поздравлении.