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ПСБ определил победителей конкурса стартапов розничного бизнеса банка - РИА Новости, 03.07.2026
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13:26 03.07.2026
ПСБ определил победителей конкурса стартапов розничного бизнеса банка

ПСБ озвучил итоги первого конкурса стартапов розничного бизнеса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПСБ
Логотип ПСБ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПСБ подвел итоги первого конкурса стартапов, специалисты выбрали компании для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов, сообщает пресс-служба банка.
На конкурс поступило 97 заявок, в финал вышло девять проектов. Все участники имеют готовые MVP-решения (решения минимального жизнеспособного продукта – ред.), которые могут быть интегрированы в банковские процессы за несколько месяцев и полностью адаптированы под российский рынок, подчеркнули в пресс-службе банка.
Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа: Parwise (Парвайс), notCard (нотКард) и Unadesk (Унадеск).
В состав экспертной комиссии конкурса вошли заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев.
"Конкурс подтвердил высокий потенциал сотрудничества банка с технологическими стартапами для развития розничного бизнеса. Нам важно, чтобы инновации стали частью повседневной работы и жизни – понятными, простыми и доступными каждому клиенту и сотруднику. Мы переходим от абстрактных идей к конкретным проектам, и это большой шаг", – приводит пресс-служба слова Мямлиной.
Она отметила, что конкурс, стартовавший в январе 2026 года, делает правила взаимодействия с банком более прозрачными для внешних участников и одновременно формирует атмосферу открытости внутри команды, а это для ПСБ крайне важно.
 
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