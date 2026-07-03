ПСБ определил победителей конкурса стартапов розничного бизнеса банка

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. ПСБ подвел итоги первого конкурса стартапов, специалисты выбрали компании для совместной разработки новых продуктов и сервисов для розничных клиентов, сообщает пресс-служба банка.

На конкурс поступило 97 заявок, в финал вышло девять проектов. Все участники имеют готовые MVP-решения (решения минимального жизнеспособного продукта – ред.), которые могут быть интегрированы в банковские процессы за несколько месяцев и полностью адаптированы под российский рынок, подчеркнули в пресс-службе банка.

Эксперты ПСБ оценивали проекты по трем критериям: измеримый бизнес-эффект, количество успешных внедрений и соответствие банковским стандартам ИТ и безопасности. Финалистами конкурса стали три стартапа: Parwise (Парвайс), notCard (нотКард) и Unadesk (Унадеск).

В состав экспертной комиссии конкурса вошли заместитель председателя ПСБ Ольга Мямлина, советник председателя ПСБ Артур Очеретный и старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса Алексей Щавелев.

"Конкурс подтвердил высокий потенциал сотрудничества банка с технологическими стартапами для развития розничного бизнеса. Нам важно, чтобы инновации стали частью повседневной работы и жизни – понятными, простыми и доступными каждому клиенту и сотруднику. Мы переходим от абстрактных идей к конкретным проектам, и это большой шаг", – приводит пресс-служба слова Мямлиной.