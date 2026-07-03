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Новая программа проекта "Цирковые дивертисменты" стартует в "Сокольниках" - РИА Новости, 03.07.2026
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Новая программа проекта "Цирковые дивертисменты" стартует в "Сокольниках"

© Фото : пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты"Новая программа проекта "Цирковые дивертисменты"
Новая программа проекта Цирковые дивертисменты - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты"
Новая программа проекта "Цирковые дивертисменты"
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МОСКВА, 3 июл - пресс-служба проекта "Цирковые дивертисменты". С 16 июля в цирке-шапито в парке "Сокольники" стартует новая программа "Огни большого цирка", которую москвичи и гости столицы смогут посетить до 6 сентября включительно.
Более 70 артистов Большого московского цирка под управлением Эдгарда и Аскольда Запашных подготовили номера в ключевых жанрах циркового искусства. Зрители увидят экстремальные акробатические трюки без страховки, эквилибристические композиции и конно-акробатические шоу, выступления хищников и экзотических животных. Впервые на арене появятся бизоны. Всего – 15 номеров, формирующих современный, технически сложный спектакль. Украшением шоу-программы станет балет.
Так, зрителей ждет выступление шимпанзе "Гермеса" под руководством Анны Паутовой, аттракцион со львами "Прайд" в исполнении Павла и Жанны Забелкиных. Артисты в номере "Акробаты с подкидными досками" под руководством Максима Паринова исполнят сальто и пируэты в полете. Кроме того, под куполом шапито гостей ждет выступление воздушных гимнасток Зои Барковой, Александры Левицкой-Спиридоновой и Марии Бакалкиной. Номера с прыжками "Партерный полет" представят артисты под руководством Карена Еганяна. Клоунами будут Рудольф Прокопов-Левицкий, Артем Бобцов и Антон Лаврищев.
Шатер-шапито на фестивальной площади парка "Сокольники" будет работать по четвергам и пятницам в 19:00, а в выходные и праздничные дни — в 14:00 и 18:00.
"Цирковые дивертисменты" — часть городского проекта "Лето в Москве".
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