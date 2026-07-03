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Ефимов: началась подготовка трех проектов развития дорожной сети в ТиНАО - РИА Новости, 03.07.2026
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11:04 03.07.2026
Ефимов: началась подготовка трех проектов развития дорожной сети в ТиНАО

Ефимов: началась разработка трех проектов развития дорожной сети в ТиНАО

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Москве началась разработка трех проектов планировки территории для строительства и реконструкции дорог в районах Филимонковский и Вороново в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В частности, предусматривается создание нового участка улично-дорожной сети от улицы Николинские Ключи до улицы Александра Печерского, накопительной левоповоротной полосы с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе, а также реконструкция транспортной развязки вблизи деревни Кресты", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса Москвы.
В результате нагрузка на Рабочую улицу должна уменьшиться примерно на 30%, а пропускная способность выезда с Вороновского Рубежа на Калужское шоссе увеличиться на 40%. Также предполагается построить дополнительные полосы на пересечении Калужского и Брестского шоссе. Планируется, что это позволит обеспечить 35-процентный запас пропускной способности, указывается в сообщении.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что с 2012 года в Новой Москве построили и реконструировали свыше 490 километров дорог, 102 искусственных сооружения и 56 внеуличных пешеходных переходов. К 2029 году в рамках формирования транспортного каркаса ТиНАО планируется построить более 500 километров дорог.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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