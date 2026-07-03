Ефимов: началась подготовка трех проектов развития дорожной сети в ТиНАО

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. В Москве началась разработка трех проектов планировки территории для строительства и реконструкции дорог в районах Филимонковский и Вороново в Троицком и Новомосковском административных округах, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В частности, предусматривается создание нового участка улично-дорожной сети от улицы Николинские Ключи до улицы Александра Печерского, накопительной левоповоротной полосы с улицы Вороновский Рубеж на Калужское шоссе, а также реконструкция транспортной развязки вблизи деревни Кресты", – приводятся его слова в сообщении пресс-службы градостроительного комплекса Москвы.

В результате нагрузка на Рабочую улицу должна уменьшиться примерно на 30%, а пропускная способность выезда с Вороновского Рубежа на Калужское шоссе увеличиться на 40%. Также предполагается построить дополнительные полосы на пересечении Калужского и Брестского шоссе. Планируется, что это позволит обеспечить 35-процентный запас пропускной способности, указывается в сообщении.