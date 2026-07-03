В Минприроды рассказали о первых видах, внесенных в Красную книгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первыми видами в Красной книге, изданной в 1964 году на международном уровне и в 1978 году в СССР, стали позвоночные животные.
- Среди главных оснований для включения животных, растений и грибов в Красную книгу — сокращение численности более чем на 30% и уменьшение площади ареала распространения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первыми видами в Красной книге стали позвоночные животные, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
"В первую международную Красную книгу, изданную в 1964 году, и в первую Красную книгу СССР, которая была издана в 1978 году, были внесены только позвоночные животные, беспозвоночные появились позже", - рассказали в пресс-службе.
Среди главных оснований для включения животных, растений и грибов в Красную книгу — сокращение численности более чем на 30% и уменьшение площади ареала распространения, добавили в ведомстве.
В Минприроды также отметили, что первые виды, на сокращение численности которых ученые обратили внимание в начале XX века, — это крупные копытные и хищные животные в Африке.