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В Минприроды рассказали о первых видах, внесенных в Красную книгу - РИА Новости, 03.07.2026
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03:38 03.07.2026
В Минприроды рассказали о первых видах, внесенных в Красную книгу

Минприроды: первыми видами в Красной книге СССР были позвоночные животные

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.Сайгаки
Сайгаки - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Лиджиева Г.И.
Сайгаки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первыми видами в Красной книге, изданной в 1964 году на международном уровне и в 1978 году в СССР, стали позвоночные животные.
  • Среди главных оснований для включения животных, растений и грибов в Красную книгу — сокращение численности более чем на 30% и уменьшение площади ареала распространения.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первыми видами в Красной книге стали позвоночные животные, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.
"В первую международную Красную книгу, изданную в 1964 году, и в первую Красную книгу СССР, которая была издана в 1978 году, были внесены только позвоночные животные, беспозвоночные появились позже", - рассказали в пресс-службе.
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Среди главных оснований для включения животных, растений и грибов в Красную книгу — сокращение численности более чем на 30% и уменьшение площади ареала распространения, добавили в ведомстве.
В Минприроды также отметили, что первые виды, на сокращение численности которых ученые обратили внимание в начале XX века, — это крупные копытные и хищные животные в Африке.
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ОбществоРоссияСССРАфрикаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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