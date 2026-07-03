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Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в заповеднике Приморья - РИА Новости, 03.07.2026
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06:21 03.07.2026 (обновлено: 08:32 03.07.2026)
Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в заповеднике Приморья

В заповеднике "Земли леопарда" впервые сняли на видео общую трапезу ежа и лисицы

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые дирекции заповедников «Земля леопарда» в Приморье впервые зафиксировали на видео мирное соседство лисицы и ежа во время трапезы.
  • Главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ «Земля леопарда» Татьяна Колка сообщила, что это первая фиксация подобных взаимоотношений между ежом и лисицей на территориях дирекции заповедников.
  • По данным ученых, при наличии обильного пищевого ресурса животные предпочтут не тратить энергию на охоту, а съедят легкодоступную находку.
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Ученые дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье впервые получили видео, где лисица и еж, который входит в ее рацион, спокойно трапезничают рядом, сообщила РИА Новости главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Колка.
"Это первая фиксация подобных взаимоотношений между ежом и лисицей на территориях дирекции заповедников "Земля леопарда". До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисами, но именно с этими животными — впервые. К сожалению, точно неизвестно, что они ели", - сказала Колка.
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Видео с трапезой двух животных опубликовано в Telegram-канале учреждения. На нем видно, что еж и лисица рядом спокойно едят что-то в траве. Доев, рыжая хищница уходит, а в кадре проявляется второй еж, который отгоняет первого от еды.
По данным ученых "Земли леопарда", при наличии обильного пищевого ресурса, более калорийного и вкусного, животные предпочтут не тратить энергию на охоту, а съедят легкодоступную находку.
Уссурийский государственный природный заповедник имени В.Л. Комарова под управлением дирекции заповедников "Земля леопарда" расположен на юге Приморского края. Здесь обитают краснокнижные амурские тигры, а с недавнего времени и редчайшие дальневосточные леопарды: в конце мая 2023 года состоялась первая в истории транслокация этих животных в Уссурийский заповедник.
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