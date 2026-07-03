Общая трапеза ежа и лисы впервые попала на видео в заповеднике Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 3 июл – РИА Новости. Ученые дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье впервые получили видео, где лисица и еж, который входит в ее рацион, спокойно трапезничают рядом, сообщила РИА Новости главный специалист отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Татьяна Колка.

"Это первая фиксация подобных взаимоотношений между ежом и лисицей на территориях дирекции заповедников "Земля леопарда". До этого похожие фиксации были с азиатскими барсуками и лисами, но именно с этими животными — впервые. К сожалению, точно неизвестно, что они ели", - сказала Колка.