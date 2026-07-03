Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что проблемы между Приднестровьем и Молдавией приобрели критический характер.

Красносельский отметил, что концептуальные различия в идентичности народов Молдавии и Приднестровья стали очевидными даже для Европейского союза.

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Проблемы между Приднестровьем и Молдавией прибрели критический характер, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

"Стараниями руководства Республики Молдова за последние годы количество проблем не только многократно возросло, но они приобрели критический характер", - сказал Красносельский

Глава ПМР также отметил, что глубочайшие концептуальные различия в идентичности народов Молдавии и Приднестровья стали очевидными теперь даже для Европейского союза.

"Вводить в заблуждение международное сообщество, как видим, можно достаточно долго. Однако в реальности проблема урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем за 35 лет так и не была разрешена, несмотря на бодрую кишиневскую пропаганду", - добавил Красносельский.