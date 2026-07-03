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В ПМР оценили уровень проблем между Приднестровьем и Молдавией - РИА Новости, 03.07.2026
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01:40 03.07.2026 (обновлено: 01:41 03.07.2026)
В ПМР оценили уровень проблем между Приднестровьем и Молдавией

Глава Приднестровья Красносельский заявил о критических проблемах с Молдавией

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что проблемы между Приднестровьем и Молдавией приобрели критический характер.
  • Красносельский отметил, что концептуальные различия в идентичности народов Молдавии и Приднестровья стали очевидными даже для Европейского союза.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Проблемы между Приднестровьем и Молдавией прибрели критический характер, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
"Стараниями руководства Республики Молдова за последние годы количество проблем не только многократно возросло, но они приобрели критический характер", - сказал Красносельский.
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Глава ПМР также отметил, что глубочайшие концептуальные различия в идентичности народов Молдавии и Приднестровья стали очевидными теперь даже для Европейского союза.
"Вводить в заблуждение международное сообщество, как видим, можно достаточно долго. Однако в реальности проблема урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем за 35 лет так и не была разрешена, несмотря на бодрую кишиневскую пропаганду", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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