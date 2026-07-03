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Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии - РИА Новости, 03.07.2026
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11:21 03.07.2026
Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии

Санду: у Мунтяну были все полномочия, чтобы управлять правительством

© AP Photo / Vadim GhirdaМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Майя Санду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив ее тем, что не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
  • Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у него были все полномочия для управления правительством, но он все равно предпочел уйти.
  • Санду отметила, что Мунтяну не выражал никаких претензий.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у премьер-министра Александра Мунтяну были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение, но он все равно предпочел уйти.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
«
"Приняла к сведению отставку премьер-министра. Благодарю Александра Мунтяну, что он взял на себя ответственность за правление, ценю его усилия и всего правительства в последние месяцы. Спекуляции о том, что он хотел бороться с коррупцией и не мог, это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством, как считал верным, но он предпочел уйти", - заявила Санду на брифинге.
На просьбу прокомментировать заявление Мунтяну о том, что он не мог продолжать работать в соответствии со своими принципами, Санду заявила, что премьер не выражал никаких претензий.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.
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