Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии

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"Приняла к сведению отставку премьер-министра. Благодарю Александра Мунтяну, что он взял на себя ответственность за правление, ценю его усилия и всего правительства в последние месяцы. Спекуляции о том, что он хотел бороться с коррупцией и не мог, это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством, как считал верным, но он предпочел уйти", - заявила Санду на брифинге.