Санду прокомментировала отставку премьера Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке, объяснив ее тем, что не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
- Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у него были все полномочия для управления правительством, но он все равно предпочел уйти.
- Санду отметила, что Мунтяну не выражал никаких претензий.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что у премьер-министра Александра Мунтяну были все полномочия, чтобы управлять правительством на его усмотрение, но он все равно предпочел уйти.
Ранее в пятницу Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
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"Приняла к сведению отставку премьер-министра. Благодарю Александра Мунтяну, что он взял на себя ответственность за правление, ценю его усилия и всего правительства в последние месяцы. Спекуляции о том, что он хотел бороться с коррупцией и не мог, это спекуляции. Премьер-министр мог управлять правительством, как считал верным, но он предпочел уйти", - заявила Санду на брифинге.
На просьбу прокомментировать заявление Мунтяну о том, что он не мог продолжать работать в соответствии со своими принципами, Санду заявила, что премьер не выражал никаких претензий.
Мунтяну был утвержден премьером Молдавии в октябре 2025 года.