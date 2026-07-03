Премьер Болгарии готов наложить вето на новый пакет антироссийских санкций

"Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов — я это сделаю. Просто и ясно, потому что я защищаю и отстаиваю болгарские национальные интересы", — сказал он, выступая в парламенте, его слова приводит портал Darik News.