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Премьер Болгарии готов наложить вето на новый пакет антироссийских санкций - РИА Новости, 03.07.2026
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11:53 03.07.2026 (обновлено: 12:27 03.07.2026)
Премьер Болгарии готов наложить вето на новый пакет антироссийских санкций

Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент Болгарии Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Болгарии Румен Радев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они будут вредить интересам Болгарии.
  • Слова премьер-министра были встречены аплодисментами в парламенте.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они будут вредить интересам Болгарии, парламент встретил его слова аплодисментами.
"Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов — я это сделаю. Просто и ясно, потому что я защищаю и отстаиваю болгарские национальные интересы", — сказал он, выступая в парламенте, его слова приводит портал Darik News.
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Слова Радева были встречены аплодисментами, свидетельствует видеозапись выступления премьера, которую опубликовал Darik News.
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