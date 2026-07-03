Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они будут вредить интересам Болгарии.
- Слова премьер-министра были встречены аплодисментами в парламенте.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о готовности наложить вето на 21-й пакет антироссийских санкций, если они будут вредить интересам Болгарии, парламент встретил его слова аплодисментами.
"Что касается того, готов ли я выступить против 21-го пакета санкций, то не то чтобы я готов — я это сделаю. Просто и ясно, потому что я защищаю и отстаиваю болгарские национальные интересы", — сказал он, выступая в парламенте, его слова приводит портал Darik News.
Слова Радева были встречены аплодисментами, свидетельствует видеозапись выступления премьера, которую опубликовал Darik News.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.