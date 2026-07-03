Рейтинг@Mail.ru
Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:27 03.07.2026
Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником, в пятницу ведомству исполняется 90 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава региона приехал в поселок городского типа Нахабино, где открылось новое здание Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Красногорску (бывший Московский учебный центр). Подмосковье передало его ведомству, предварительно сделав там капремонт. Раньше подразделения окружного ГИБДД располагались по разным адресам, что было неудобно.
На данный момент безопасность на дорогах обеспечивают почти 5,5 тысячи сотрудников ГИБДД. За последние 10 лет аварийность в регионе сократилась более чем в два раза.
"Новое здание, в том числе, предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды – офицеров, генералов, личного состава. Сегодня 90-летие образования ГИБДД. Наша Госавтоинспекция на достойном счету. На протяжении многих лет мы вместе с нашим главком, с вами, уважаемые коллеги, занимаемся всем, что связано с безопасностью", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Он напомнил, что в Подмосковье находится большое количество федеральных, региональных, а также муниципальных дорог, поэтому нагрузка на каждого сотрудника серьезная.
По словам губернатора, власти стараются убрать все то, что представляет опасность для детей, пешеходов, водителей. Это приоритетное направление в работе. Воробьев также поздравил сотрудников ГИБДД с праздником и пожелал им здоровья и успехов.
Теперь в новом здании Госавтоинспекции расположен ситуационный центр по городскому округу Красногорску. Он позволяет в режиме реального времени передавать информацию обо всех происшествиях на дорогах в ЦУР, где работает Центр безопасности дорожного движения и координируются действия всех экстренных служб.
Также в новом здании работает единый центр, где жители могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и многое другое. Там сделали комфортную зону приема, экзаменационный класс, а на территории обустроили площадку для вождения.
Замначальника полиции ГУ МВД России по Московской области – начальник управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов добавил, что новое здание ждали давно. Здесь есть дежурная часть, куда поступает вся информация с дорог - пробки, дорожно-транспортные происшествия. Отслеживается прибытие скорых, экипажей дорожной патрульной службы, упреждаются сложные ситуации на дороге и многое другое.
Воробьев вручил знак "За заслуги перед Московской областью" первой степени Кузнецову. Также в ходе торжественной церемонии от министерства внутренних дел РФ начальнику УМВД России по городскому округу Красногорску передали ключи от новой патрульной машины для личного состава.
Регион также вносит вклад в обновление автопарка ГИБДД. В прошлом году от Подмосковья предали 60 автомобилей для патрулирования, а в этом году данная работа будет продолжена.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)НахабиноКрасногорскГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Андрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала