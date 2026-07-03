МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником, в пятницу ведомству исполняется 90 лет, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава региона приехал в поселок городского типа Нахабино, где открылось новое здание Госавтоинспекции УМВД России по городскому округу Красногорску (бывший Московский учебный центр). Подмосковье передало его ведомству, предварительно сделав там капремонт. Раньше подразделения окружного ГИБДД располагались по разным адресам, что было неудобно.

На данный момент безопасность на дорогах обеспечивают почти 5,5 тысячи сотрудников ГИБДД. За последние 10 лет аварийность в регионе сократилась более чем в два раза.

"Новое здание, в том числе, предназначено для оказания государственных услуг, решения важных вопросов наших жителей. Очень рад, что все получилось. Это было бы невозможно без команды – офицеров, генералов, личного состава. Сегодня 90-летие образования ГИБДД. Наша Госавтоинспекция на достойном счету. На протяжении многих лет мы вместе с нашим главком, с вами, уважаемые коллеги, занимаемся всем, что связано с безопасностью", - отметил Воробьев, его слова приводит пресс-служба.

Он напомнил, что в Подмосковье находится большое количество федеральных, региональных, а также муниципальных дорог, поэтому нагрузка на каждого сотрудника серьезная.

По словам губернатора, власти стараются убрать все то, что представляет опасность для детей, пешеходов, водителей. Это приоритетное направление в работе. Воробьев также поздравил сотрудников ГИБДД с праздником и пожелал им здоровья и успехов.

Теперь в новом здании Госавтоинспекции расположен ситуационный центр по городскому округу Красногорску. Он позволяет в режиме реального времени передавать информацию обо всех происшествиях на дорогах в ЦУР, где работает Центр безопасности дорожного движения и координируются действия всех экстренных служб.

Также в новом здании работает единый центр, где жители могут оформить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство и многое другое. Там сделали комфортную зону приема, экзаменационный класс, а на территории обустроили площадку для вождения.

Замначальника полиции ГУ МВД России по Московской области – начальник управления Госавтоинспекции Виктор Кузнецов добавил, что новое здание ждали давно. Здесь есть дежурная часть, куда поступает вся информация с дорог - пробки, дорожно-транспортные происшествия. Отслеживается прибытие скорых, экипажей дорожной патрульной службы, упреждаются сложные ситуации на дороге и многое другое.

Воробьев вручил знак "За заслуги перед Московской областью" первой степени Кузнецову. Также в ходе торжественной церемонии от министерства внутренних дел РФ начальнику УМВД России по городскому округу Красногорску передали ключи от новой патрульной машины для личного состава.