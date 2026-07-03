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В семи регионах в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь - РИА Новости, 03.07.2026
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03:42 03.07.2026 (обновлено: 09:40 03.07.2026)
В семи регионах в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь

В Коми, на Алтае и еще пяти регионах в День семьи не будут продавать алкоголь

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБутылки с алкоголем, запрещенные к продаже
Бутылки с алкоголем, запрещенные к продаже - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Бутылки с алкоголем, запрещенные к продаже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алкоголь не будут продавать в семи российских регионах в День любви, семьи и верности 8 июля.
  • Ограничение на розничную продажу алкоголя не распространяется на заведения общественного питания.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Алкоголь не будут продавать в семи российских регионах в День любви, семьи и верности 8 июля, выяснило РИА Новости, проанализировав региональные документы.
Соответствующие ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов властей.
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Розничная продажа алкогольной продукции в День любви, семьи и верности не будет осуществляться в Республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике.
При этом на заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет.
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