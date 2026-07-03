В семи регионах в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алкоголь не будут продавать в семи российских регионах в День любви, семьи и верности 8 июля.
- Ограничение на розничную продажу алкоголя не распространяется на заведения общественного питания.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Алкоголь не будут продавать в семи российских регионах в День любви, семьи и верности 8 июля, выяснило РИА Новости, проанализировав региональные документы.
Соответствующие ограничения устанавливаются на основании региональных законов или иных подзаконных актов властей.
Розничная продажа алкогольной продукции в День любви, семьи и верности не будет осуществляться в Республиках Алтай и Коми, Владимирской, Вологодской, Сахалинской областях, Камчатском крае и Донецкой Народной Республике.
При этом на заведения общественного питания это ограничение распространяться не будет.
Вечность и один день: величие России в ее людях
12 июня, 08:00