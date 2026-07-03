Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Польша спишет МиГ-29, которые решила не отдавать Киеву - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:53 03.07.2026
СМИ: Польша спишет МиГ-29, которые решила не отдавать Киеву

Wirtualna Polska: Польша будет постепенно выводить из эксплуатации МиГ-29

CC BY 2.0 / Geoff Moore / Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29 из-за достижения ими целевого срока службы и отсутствия перспектив дальнейшей модернизации.
  • Украина отказалась поставлять Польше беспилотные технологии, в связи с чем не получит МиГ-29.
  • Будущее 22-й авиабазы в Мальборке, на которой базируются эти истребители, остается неизвестным, но аэродром продолжит обслуживать вертолеты и самолеты, в том числе НАТО.
ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине в обмен на беспилотные технологии, сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на польское минобороны.
Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Конфликт с Польшей может плохо закончится для Зеленского, считает политолог
Вчера, 08:15
"В связи с достижением ими (истребителями - ред.) целевого срока службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши они будут постепенно выводиться из эксплуатации", - сообщила порталу пресс-служба минобороны Польши.
Ведомство не разглашает дату вывода самолетов из эксплуатации. При этом будущее 22-й авиабазы в Мальборке, на которой базируются эти истребители, остается неизвестным. Минобороны заверяет, что аэродром продолжит обслуживать вертолеты и самолеты, в том числе НАТО, в рамках миссии воздушного патрулирования на восточном фланге альянса.
В конце 2025 года министерство национальной обороны и генеральный штаб польской армии объявили о планируемой передаче части оставшихся в стране МиГ-29 из состава ВВС Польши Украине. Самолеты уже довольно старые - они находятся на вооружении ВВС Польши с 1989 года. В настоящее время их заменяют более современными, но они по-прежнему используются.
Польша в обмен на МиГ-29 должна была получить от Украины технологии беспилотников. Однако из соглашения ничего не вышло.
Сейчас отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников..
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
МВД Польши заявило об уравнивании украинцев в правах с другими иностранцами
2 июля, 14:48
 
В миреПольшаУкраинаКиевВладислав Косиняк-КамышНАТОМиГ-29
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала