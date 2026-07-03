СМИ: Польша спишет МиГ-29, которые решила не отдавать Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29 из-за достижения ими целевого срока службы и отсутствия перспектив дальнейшей модернизации.

Украина отказалась поставлять Польше беспилотные технологии, в связи с чем не получит МиГ-29.

Будущее 22-й авиабазы в Мальборке, на которой базируются эти истребители, остается неизвестным, но аэродром продолжит обслуживать вертолеты и самолеты, в том числе НАТО.

ВАРШАВА, 3 июл - РИА Новости. Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине в обмен на беспилотные технологии, сообщает портал Польша будет постепенно выводить из эксплуатации истребители МиГ-29, которые ранее планировала передать Украине в обмен на беспилотные технологии, сообщает портал Wirtualna Polska со ссылкой на польское минобороны.

Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-2 9 Украине в обмен на беспилотные технологии. Польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш во вторник заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители.

"В связи с достижением ими (истребителями - ред.) целевого срока службы и отсутствием перспектив их дальнейшей модернизации в вооруженных силах Польши они будут постепенно выводиться из эксплуатации", - сообщила порталу пресс-служба минобороны Польши.

Ведомство не разглашает дату вывода самолетов из эксплуатации. При этом будущее 22-й авиабазы в Мальборке, на которой базируются эти истребители, остается неизвестным. Минобороны заверяет, что аэродром продолжит обслуживать вертолеты и самолеты, в том числе НАТО, в рамках миссии воздушного патрулирования на восточном фланге альянса.

В конце 2025 года министерство национальной обороны и генеральный штаб польской армии объявили о планируемой передаче части оставшихся в стране МиГ-29 из состава ВВС Польши Украине. Самолеты уже довольно старые - они находятся на вооружении ВВС Польши с 1989 года. В настоящее время их заменяют более современными, но они по-прежнему используются.

Польша в обмен на МиГ-29 должна была получить от Украины технологии беспилотников. Однако из соглашения ничего не вышло.