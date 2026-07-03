В России начнут выпускать печатные платы для принтеров, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Печатные платы для принтеров начнут производить в России, первая партия ожидается к осени 2026 года.

Производство российской электронной компонентной базы еще формируется, и выпуск электронных плат является первым шагом к освоению нужных технологий.

Проект с компании ЦТС позволит производителю печатной техники "Катюша" выпускать принтеры и МФУ с новыми отечественными печатными узлами, что поможет снизить стоимость продукции.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Печатные платы для принтеров начнут производить в России - первая партия ожидается к осени текущего года, до этого на рынке были преимущественно иностранные игроки, пишет газета Печатные платы для принтеров начнут производить в России - первая партия ожидается к осени текущего года, до этого на рынке были преимущественно иностранные игроки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на производителей.

"К осени 2026 года контрактный производитель электроники ЦТС ("Цифровые телевизионные системы", входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники "Катюша"... До этого на рынке были преимущественно иностранные игроки", - говорится в материале.

Коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и управляющий директор ГК "Катюша" Дмитрий Владимиров рассказали изданию, что это будет первая партия продукции после запуска производства.

Макеев уточнил, что будет изготавливаться два типа плат - высоковольтная печатная плата для работы с повышенным напряжением и плата питания, которая распределяет и преобразует питание для устройства.

Также он отметил, что производство российской электронной компонентной базы (ЭКБ) еще формируется, а выпуск электронных плат - первый шаг к освоению нужных технологий.

"Межотраслевая кооперация внутри страны помогает решать задачи импортозамещения и расширения экосистемы устройств в различных сферах радиоэлектроники... Если раньше российские технологические компании в значительной степени опирались на зарубежных партнеров, то сегодня новые решения появляются и на отечественных производствах", - прокомментировал газете коммерческий директор ЦТС.

Управляющий директор ГК "Катюша" указал на то, что проект с ЦТС позволит выпускать принтеры и МФУ с новыми отечественными печатными узлами, которые ранее приходилось импортировать, что поможет снизить стоимость продукции.