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В России начнут выпускать печатные платы для принтеров, пишут СМИ - РИА Новости, 03.07.2026
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10:56 03.07.2026
В России начнут выпускать печатные платы для принтеров, пишут СМИ

Ведомости: в России начнут выпускать печатные платы для принтеров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПлата
Плата - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Печатные платы для принтеров начнут производить в России, первая партия ожидается к осени 2026 года.
  • Производство российской электронной компонентной базы еще формируется, и выпуск электронных плат является первым шагом к освоению нужных технологий.
  • Проект с компании ЦТС позволит производителю печатной техники "Катюша" выпускать принтеры и МФУ с новыми отечественными печатными узлами, что поможет снизить стоимость продукции.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Печатные платы для принтеров начнут производить в России - первая партия ожидается к осени текущего года, до этого на рынке были преимущественно иностранные игроки, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на производителей.
"К осени 2026 года контрактный производитель электроники ЦТС ("Цифровые телевизионные системы", входит в холдинг GS Group) поставит около 50 000 российских высоковольтных плат и плат питания для отечественного производителя печатной техники "Катюша"... До этого на рынке были преимущественно иностранные игроки", - говорится в материале.
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Коммерческий директор ЦТС Егор Макеев и управляющий директор ГК "Катюша" Дмитрий Владимиров рассказали изданию, что это будет первая партия продукции после запуска производства.
Макеев уточнил, что будет изготавливаться два типа плат - высоковольтная печатная плата для работы с повышенным напряжением и плата питания, которая распределяет и преобразует питание для устройства.
Также он отметил, что производство российской электронной компонентной базы (ЭКБ) еще формируется, а выпуск электронных плат - первый шаг к освоению нужных технологий.
"Межотраслевая кооперация внутри страны помогает решать задачи импортозамещения и расширения экосистемы устройств в различных сферах радиоэлектроники... Если раньше российские технологические компании в значительной степени опирались на зарубежных партнеров, то сегодня новые решения появляются и на отечественных производствах", - прокомментировал газете коммерческий директор ЦТС.
Управляющий директор ГК "Катюша" указал на то, что проект с ЦТС позволит выпускать принтеры и МФУ с новыми отечественными печатными узлами, которые ранее приходилось импортировать, что поможет снизить стоимость продукции.
"Сейчас в устройствах "Катюша" используются отечественные материнские платы и считыватели бесконтактных карт доступа, в том числе на российском текстолите, добавил он. Сотрудничество с ЦТС - часть стратегии компании по постепенному увеличению доли отечественной ЭКБ в продукции", - подытожил он.
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