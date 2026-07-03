Песков назвал создание полосы безопасности важной частью работы ВС России

По словам пресс-секретаря, Путин, подводя итоги совещания, подчеркнул, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше придется делать зону безопасности. В то же время стратегическая инициатива полностью за РФ, отметил Песков.