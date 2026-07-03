Песков назвал создание полосы безопасности важной частью работы ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание полосы безопасности является важной частью работы ВС России в зоне СВО.
- Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и подчеркнул, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше придется делать зону безопасности.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Создание полосы безопасности является важной частью работы ВС РФ по выполнению задач в зоне СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, Путин, подводя итоги совещания, подчеркнул, что чем больше противник будет наносить ударов по объектам инфраструктуры России, тем больше придется делать зону безопасности. В то же время стратегическая инициатива полностью за РФ, отметил Песков.
"Создание этой полосы безопасности является важной частью работы по выполнению общих боевых задач", - сказал Песков журналистам.