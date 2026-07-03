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Песков: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму военных - РИА Новости, 03.07.2026
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22:38 03.07.2026 (обновлено: 22:39 03.07.2026)
Песков: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму военных

Песков: Константиновка полностью освобождена благодаря героизму ВС России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных, заявил Дмитрий Песков.
  • По его словам, город был превращен фактически в неприступный укрепрайон, но теперь полностью перешел под контроль России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден", - сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДмитрий Песков
 
 
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