Краткий пересказ от РИА ИИ
- Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных, заявил Дмитрий Песков.
- По его словам, город был превращен фактически в неприступный укрепрайон, но теперь полностью перешел под контроль России.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Константиновка полностью освобождена благодаря героизму российских военных, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
"Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден", - сказал Песков журналистам.