Песков рассказал о создании зоны безопасности под Харьковом и Сумами

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам доклада начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО, который в пятницу заслушал президент Владимир Путин.

"Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта", - сказал Песков журналистам.