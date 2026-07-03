Песков рассказал о создании зоны безопасности под Харьковом и Сумами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков заявил о плановом создании зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях.
- С начала года освобождено 133 населенных пункта.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Идет плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам доклада начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО, который в пятницу заслушал президент Владимир Путин.
"Идет также, по словам президента, плановое создание зоны безопасности в Харьковской и Сумской областях. С начала года освобождено 133 населенных пункта", - сказал Песков журналистам.