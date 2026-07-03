Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток".
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение немецких правоохранительных органов подтвердило информацию о причастности украинского государства к террористическому акту.
- Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение ФРГ предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" подтвердило информацию, которая была у России с самого начала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
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"Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза", - сказал Песков журналистам.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.