Песков прокомментировал обвинение ФРГ по "Северным потокам" украинцу

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"Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза", - сказал Песков журналистам.