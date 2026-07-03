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Песков прокомментировал обвинение ФРГ по "Северным потокам" украинцу - РИА Новости, 03.07.2026
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12:34 03.07.2026 (обновлено: 13:11 03.07.2026)
Песков прокомментировал обвинение ФРГ по "Северным потокам" украинцу

Песков: обвинение ФРГ по "Северным потокам" украинцу подтвердило данные РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения гражданину Украины Сергею К. по делу о теракте на газопроводах "Северный поток".
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решение немецких правоохранительных органов подтвердило информацию о причастности украинского государства к террористическому акту.
  • Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение ФРГ предъявить обвинения украинцу по делу о подрыве "Северных потоков" подтвердило информацию, которая была у России с самого начала, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
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"Это решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима и украинского государства к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры Европейского союза", - сказал Песков журналистам.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Вагенкнех: Мерц помогает Киеву за подрыв "Северных Потоков"
2 июля, 20:15
 
ГерманияРоссияУкраинаДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФ
 
 
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