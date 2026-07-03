Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны ЕС должны учитывать кейс «Северных потоков», когда говорят о перспективах сближения с Украиной.
- Федеральной прокуратурой Германии гражданину Украины Сергею К. предъявлены обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток», при этом обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
- Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все страны Европейского союза (ЕС) должны учитывать кейс "Северных потоков", когда говорят о перспективах сближения с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
"Все страны ЕС должны учитывать этот кейс ("Северных потоков" - ред.), когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее", - сказал Песков журналистам.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.