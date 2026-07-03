Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все страны ЕС должны учитывать кейс «Северных потоков», когда говорят о перспективах сближения с Украиной.

Федеральной прокуратурой Германии гражданину Украины Сергею К. предъявлены обвинения по делу о теракте на газопроводах «Северный поток», при этом обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Все страны Европейского союза (ЕС) должны учитывать кейс "Северных потоков", когда говорят о перспективах сближения с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах " Северный поток " гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.

"Все страны ЕС должны учитывать этот кейс ("Северных потоков" - ред.), когда они заводят речь о перспективах членства Украины в ЕС, перспективах сближения с ЕС и так далее", - сказал Песков журналистам.