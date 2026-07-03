Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Калининград требует особой заботы от федерального центра из-за своего особого положения и недружественного окружения.
- Он отметил, что работа по развитию Калининграда ведется на постоянной основе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Калининград - это очень важная составляющая часть ежедневной работы. Это очень важный российский регион с особым положением в силу своей географии, Конечно же, это требует - и тем более с учетом недружественного окружения - это требует от федерального центра особой заботы", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что эта работа делается на постоянной основе.
"Это и снабжение всем Калининграда, и развитие Калининграда, и программа развития, и финансирования, и так далее и тому подобное. Поэтому это постоянно находится на повестке дня и президента, и правительства России", - заключил Песков.
В четверг президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.