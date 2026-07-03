Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы, заявил Песков

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Недружественное окружение Калининграда требует особой заботы о нем от федерального центра, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта работа делается на постоянной основе.

В четверг президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных вопросы развития региона. В ходе встречи глава государства пообещал, что власти будут делать все для реализации планов по расширению возможностей Калининградской области.