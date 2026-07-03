"Весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима", - сказал Песков журналистам.

Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.