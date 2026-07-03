Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков считает парадоксальным то, что Германия продолжает выделять деньги для военной машины Киева.
- Федеральной прокуратурой Германии гражданину Украины Сергею К. предъявлены обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток".
- Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает парадоксальным то, что Германия продолжает выделять деньги для военной машины Киева.
Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения по делу о теракте на газопроводах "Северный поток" гражданину Украины Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины.
"Весьма парадоксально выглядят каждый раз новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.