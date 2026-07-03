В Кремле учитывают, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран

Краткий пересказ от РИА ИИ Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран.

Россия учитывает милитаризацию европейских стран.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее "Известия" со ссылкой на посольство РФ Нидерландах сообщили, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.

Пресс-секретаря спросили, что в Кремле думают о заявлении посольства РФ в Гааги о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования этого альянса.

"Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем", - сказал Песков журналистам.