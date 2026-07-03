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В Кремле учитывают, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран - РИА Новости, 03.07.2026
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12:31 03.07.2026 (обновлено: 12:40 03.07.2026)
В Кремле учитывают, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран

Песков: в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран.
  • Россия учитывает милитаризацию европейских стран.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В ЕС тратят огромные деньги на милитаризацию стран, Россия это учитывает, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее "Известия" со ссылкой на посольство РФ в Нидерландах сообщили, что Нидерланды обновляют свои авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений. Также Гаага наращивает участие в долгосрочных программах военной поддержки Киева.
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Пресс-секретаря спросили, что в Кремле думают о заявлении посольства РФ в Гааги о том, что Нидерланды сейчас активно готовятся к конфликту на восточном фланге НАТО, учитывая интеграцию военной инфраструктуры Нидерландов в систему военного планирования этого альянса.
"Тратятся огромные деньги на милитаризацию экономик страны. Это вот та реальность, которая сейчас существует в Европе. Конечно же, мы ее учитываем", - сказал Песков журналистам.
В последние годы РФ констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреНидерландыРоссияДмитрий ПесковЕвросоюзНАТОГаага
 
 
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