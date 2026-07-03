Путин встретится с главой ВТБ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с главой ВТБ Андреем Костиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что банк ВТБ - один из крупнейших и системообразующих банков России.

"(Банк ВТБ - ред. ) выполняет очень много важных задач. Важных с точки зрения всей экономики страны, поэтому президент традиционно проводит эти встречи, что называется, делает сверку часов с руководителем банка", - уточнил Песков.