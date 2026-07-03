Рейтинг@Mail.ru
Пентагон готов заплатить RAND* за моделирование военных игр - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:28 03.07.2026
Пентагон готов заплатить RAND* за моделирование военных игр

Пентагон готов заплатить почти миллиард долларов за услуги по военным симуляциям

CC BY 2.0 / Tim (Timothy) Pearce / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 2.0 / Tim (Timothy) Pearce /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон заключил контракт с исследовательским центром RAND National Defense Research Institute на сумму 452,4 миллиона долларов США с потенциальным увеличением до 985,6 миллионов долларов.
  • Цель контракта — проведение исследований, анализов и симуляций для решения государственных задач США.
  • Ориентировочная дата завершения контракта — август 2026 года.
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Пентагон готов заплатить почти миллиард долларов федеральному исследовательскому центру RAND National Defense Research Institute* за моделирование военных игр в интересах правительственных структур США, следует из заявления ведомства.
Согласно заявлению Пентагона, исследовательский институт национальной обороны RAND*, расположенный в Санта-Монике, штат Калифорния, получил контракт на сумму 452,4 миллиона долларов США, с потенциальным увеличением до 985,6 миллионов долларов.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
В Пентагоне допустили дальнейшее увеличение военных расходов
Вчера, 13:42
"Цель данного контракта - проведение исследований, изучений, анализов, разработка аналитических моделей, проведение симуляций и военных игр, которые объединяют аналитиков, государственных служащих, представителей академических кругов и промышленности для решения государственных задач", - говорится в заявлении.
Средства выделяются по мере выполнения задач, следует из заявления ведомства.
Ориентировочная дата завершения контракта - август 2026 года.
* RAND Corporation внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Пентагоне хотят нанять разработчиков ПО для обеспечения работы военных
30 июня, 17:35
 
В миреСШАРоссияСанта-МоникаМинистерство обороны СШАRANDКалифорния
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала