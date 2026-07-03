Пентагон готов заплатить RAND* за моделирование военных игр

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон заключил контракт с исследовательским центром RAND National Defense Research Institute на сумму 452,4 миллиона долларов США с потенциальным увеличением до 985,6 миллионов долларов.

Цель контракта — проведение исследований, анализов и симуляций для решения государственных задач США.

Ориентировочная дата завершения контракта — август 2026 года.

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Пентагон готов заплатить почти миллиард долларов федеральному исследовательскому центру RAND National Defense Research Institute* за моделирование военных игр в интересах правительственных структур США, следует из заявления ведомства.

Согласно заявлению Пентагона , исследовательский институт национальной обороны RAND *, расположенный в Санта-Монике, штат Калифорния, получил контракт на сумму 452,4 миллиона долларов США, с потенциальным увеличением до 985,6 миллионов долларов.

"Цель данного контракта - проведение исследований, изучений, анализов, разработка аналитических моделей, проведение симуляций и военных игр, которые объединяют аналитиков, государственных служащих, представителей академических кругов и промышленности для решения государственных задач", - говорится в заявлении.

Средства выделяются по мере выполнения задач, следует из заявления ведомства.

Ориентировочная дата завершения контракта - август 2026 года.