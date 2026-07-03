Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ 70% россиян считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ.

44% опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо.

Более трети (37%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию".

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство (70%) россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на своем посту, 71% респондентов заявили, что доверяют главе государства, следует из результатов опроса фонда "Общественное мнение", опубликованных на его сайте.

Согласно результатам, семь из десяти (70%) граждан РФ считают, что Путин скорее хорошо работает на посту президента РФ, 14% респондентов придерживаются противоположного мнения. Кроме того, 71% россиян заявили, что скорее доверяют главе государства, в то время как недоверие Путину выразили 16% респондентов.

Большинство (44%) опрошенных уверены, что российское правительство работает скорее хорошо, 33% россиян ответили, что скорее недовольны работой кабмина РФ. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 49% граждан, 15% респондентов не одобряют его работу.

Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более трети (37%) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, 7% - за партию "Новые люди", 3% - за "Справедливую Россию".