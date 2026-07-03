Эксперт-ученый ООН рассказал о влиянии Эль-Ниньо на температуру Земли

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученый Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Альваро Сильва сообщил, что явление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах Земли до 2027 года.

Эль-Ниньо может привести к засухам в различных частях мира, прежде всего в Карибском бассейне и регионе Латинской Америки.

WMO изменило прогноз относительно интенсивности явления с умеренного на сильный.

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах Земли до 2027 года, сообщил ученый Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Альваро Сильва.

"Последствия от Эль-Ниньо будут ощущаться в разных регионах вплоть до конца года и в 2027 году… Эль-Ниньо существенно увеличит температуру на Земле", - заявил эксперт ученый организации Альваро Сильва на брифинге ООН

Ученый заявил, что разные климатические прогнозы единодушны по поводу усиления Эль-Ниньо, которое может привести к засухам в различных частях мира, прежде всего в Карибском бассейне и регионе Латинской Америки. Он добавил, что WMO изменило прогноз относительно интенсивности явления с умеренного на сильный.

"У нас есть время подготовиться к принятию скорейших мер. И это время сейчас истекает в некоторых регионах", - подчеркнул Сильва, указав на необходимость обеспечить необходимое количество воды для сельского хозяйства, производства энергии и других жизненно важных отраслей в тех районах, которые могут пострадать от засухи.

Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.