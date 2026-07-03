Рейтинг@Mail.ru
Эксперт-ученый ООН рассказал о влиянии Эль-Ниньо на температуру Земли - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 03.07.2026
Эксперт-ученый ООН рассказал о влиянии Эль-Ниньо на температуру Земли

Сильва: Эль-Ниньо усилит рост температуры на Земле до 2027 года

© AP Photo / Ivan ValenciaЗасуха на реке Амазонка в Колумбии
Засуха на реке Амазонка в Колумбии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© AP Photo / Ivan Valencia
Засуха на реке Амазонка в Колумбии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученый Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Альваро Сильва сообщил, что явление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах Земли до 2027 года.
  • Эль-Ниньо может привести к засухам в различных частях мира, прежде всего в Карибском бассейне и регионе Латинской Америки.
  • WMO изменило прогноз относительно интенсивности явления с умеренного на сильный.
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости. Метеоявление Эль-Ниньо усилит рост температуры в разных регионах Земли до 2027 года, сообщил ученый Всемирной метеорологической организации ООН (WMO) Альваро Сильва.
"Последствия от Эль-Ниньо будут ощущаться в разных регионах вплоть до конца года и в 2027 году… Эль-Ниньо существенно увеличит температуру на Земле", - заявил эксперт ученый организации Альваро Сильва на брифинге ООН.
Сахар - РИА Новости, 1920, 27.06.2026
Сахар в мире резко подорожает из-за Эль-Ниньо, заявил аналитик
27 июня, 07:12
Ученый заявил, что разные климатические прогнозы единодушны по поводу усиления Эль-Ниньо, которое может привести к засухам в различных частях мира, прежде всего в Карибском бассейне и регионе Латинской Америки. Он добавил, что WMO изменило прогноз относительно интенсивности явления с умеренного на сильный.
"У нас есть время подготовиться к принятию скорейших мер. И это время сейчас истекает в некоторых регионах", - подчеркнул Сильва, указав на необходимость обеспечить необходимое количество воды для сельского хозяйства, производства энергии и других жизненно важных отраслей в тех районах, которые могут пострадать от засухи.
Эль-Ниньо - это природное явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана повышается до аномальных значений. При этом резкая смена температурного режима запускает цепочку климатических сдвигов по всей планете: одни регионы страдают от засухи, а другие - от наводнений.
Европа переживает сейчас одну из самых интенсивных волн жары последних лет. Во многих странах температура воздуха значительно превышает климатическую норму, а в отдельных регионах столбики термометров поднимаются выше плюс 40 °C.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В ООН предупредили об аномальной жаре из-за явления Эль-Ниньо
2 июня, 14:39
 
В миреЗемляООНКарибский бассейнЛатинская Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала