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Обвиняемые в убийстве студента в Омске хотели стать транссексуалами* - РИА Новости, 03.07.2026
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08:24 03.07.2026 (обновлено: 08:52 03.07.2026)
Обвиняемые в убийстве студента в Омске хотели стать транссексуалами*

Обвиняемые в убийстве омского студента хотели стать транссексуалами

© Фото : Суды Омской областиИзбрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Суды Омской области
Избрание меры пресечения подозреваемым в убийстве студента в Омске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента в Омске, хотели стать транссексуалами*.
  • Они принимали специальные гормоны, отращивали волосы и старались вести себя женственно.
ОМСК, 3 июл — РИА Новости. Мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента в Омске, хотели стать транссексуалами*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Они все трансы*. Все употребляли специальные гормоны и вещества для того, чтобы у них росла грудь. <...> Отращивали волосы, старались вести себя женственно", — сказал собеседник агентства.
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Мать убитого подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Оперативники задержали шесть человек в возрасте 22-24 лет, среди которых были две девушки. Как рассказали в прокуратуре и МВД, они приехали из Петербурга и Екатеринбурга, нигде не работают, не учатся и лишь недавно познакомились друг с другом в интернете.
По полученным данным, злоумышленники тщательно готовились к преступлению — разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство. Всех обвиняемых арестовали.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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