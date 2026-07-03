Обвиняемые в убийстве студента в Омске хотели стать транссексуалами*

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента в Омске, хотели стать транссексуалами*.
- Они принимали специальные гормоны, отращивали волосы и старались вести себя женственно.
ОМСК, 3 июл — РИА Новости. Мужчины, обвиняемые в жестоком убийстве студента в Омске, хотели стать транссексуалами*, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Они все трансы*. Все употребляли специальные гормоны и вещества для того, чтобы у них росла грудь. <...> Отращивали волосы, старались вести себя женственно", — сказал собеседник агентства.
Мать убитого подала заявление о пропаже сына 21 июня. Спустя пять дней полиция нашла его тело с признаками насильственной смерти на заброшенной территории у Сыропятского тракта. Оперативники задержали шесть человек в возрасте 22-24 лет, среди которых были две девушки. Как рассказали в прокуратуре и МВД, они приехали из Петербурга и Екатеринбурга, нигде не работают, не учатся и лишь недавно познакомились друг с другом в интернете.
По полученным данным, злоумышленники тщательно готовились к преступлению — разработали план, купили скотч, пакеты и перчатки, придумали алиби. Они заманили потерпевшего на пустырь, связали, нанесли несколько ударов ножом и попытались спрятать тело.
Рассматривается несколько версий случившегося, среди которых личный конфликт и заказное убийство. Всех обвиняемых арестовали.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.